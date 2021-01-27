Владивосток, , 07:42 — REGNUM Синоптики Приморья рассказали о надвигающемся на регион новом циклоне — на 28−29 января в крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Примгидромет.

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Значительное ухудшение погоды начнётся вечером 28 января, ночью и следующим днём. Прогнозируется сильный снег с количеством 7−18 мм за 12 часов и менее. На юге и востоке Приморья местами пройдёт очень сильный снег с количеством осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. Общее количество выпавших осадков может составить 1−1,5 месячной нормы.

В континентальной части региона ветер достигнет 15−20 м/с, на побережье 25−30 м/с, во Владивостоке и на побережье будет очень сильный ветер — до 35−38 м/с. Высота волн в открытой части моря — шесть метров.

Снежные заносы, гололедица и снежный накат, интенсивный взлом припая, в северной половине Японского моря — очень быстрое обледенение судов — станут итогом стихии.

«Хорошо бы завтра-послезавтра детям и взрослым по-возможности остаться дома, работать и учиться «на удаленке». Тем, кому это невозможно, оставить свои автомобили дома (несмотря на расхолаживающее утро), постараться с работы уйти пораньше», — рекомендовал начальник Примгидромета Борис Кубай.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Приморский край накрыл снежный циклон, местами с дождём.

Утром 27 января в полиции Владивостока было зарегистрировано уже девять автоаварий, повреждения получили 19 автомобилей.