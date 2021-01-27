Барнаул, , 07:26 — REGNUM Алтайские спасатели рассказали подробности, связанные с пожаром в здании автовокзала Заринска. Сигнал о возгорании поступил накануне вечером, 26 января. На момент прибытия обнаружено, что открытым огнем на большой площади полыхает крыша.

Чтобы организовать бесперебойную подачу воды, пришлось использовать пожарный гидрант и прокладывать магистральную линию.

«Благодаря четким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений и грамотной расстановке сил и средств, открытое горение удалось полностью ликвидировать в течение тридцати минут и не допустить дальнейшего его распространения», — пояснил начальник 5-го пожарно-спасательного отряда майор внутренней службы Роман Лучкин.

По его словам, сложность борьбы с огнем осложняли темное время суток и низкая температура воздуха, в момент тушения было — 32 градуса.

Площадь пожара составила около 150 кв. метров. Пострадавших нет, а причину произошедшего установят специалисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни Алтае стояли 35 градусные морозы, повысилась пожароопасность.

Читайте также: Сильные морозы не покидают Алтайский край