Иркутск, , 07:14 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1629 человек, причём десять из них погибли только за последние сутки.

Также, судя по данным оперативного штаба на 27 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 47 875 человек (+263 за последние сутки). Госпитализированы 2104 пациента (-104 за последние сутки).

Выздоровели 42 374 пациента (+369 за последние сутки). Ещё 204 жителя Приангарья с коронавирусом (+1 за последние сутки) скончались не от COVID-19.

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