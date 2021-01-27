Ульяновск, , 06:52 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

ЧП произошло утром 24 января 2021 года в селе Максимовка Ульяновского района. Правоохранители отмечают, что обрушилась несущая стена одноэтажного многоквартирного дома, где проживали девять человек.

По данным следственного управления, дом в 2016 году признали аварийным, а сотрудникам администрации Ульяновского района «было поручено переселение его жильцов, однако они этого не сделали».

Уточняется, что по факту «ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации» района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обрушение части жилого дома произошло в Ульяновской области в августе 2018 года. По данным правоохранителей, из-за сильного порыва ветра обрушилась крыша жилого частного дома и часть кирпичной стены, в результате чего погиб 34-летний местный житель.