Владивосток, , 06:18 — REGNUM В травмпункты Владивостока 26 января и ночью 27 января обратились 158 человек, в числе которых 65 горожан — с травмами, полученными на улице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В основном жители Владивостока получили вывихи и ушибы конечностей, есть и удары головой при падении. Один пострадавший обратился в связи с ушибом головы от падения сосульки.

В травматологическое отделение «тысячекоечной» больницы госпитализирован один человек после падения на гололёде. Остальным пациентам с травмами лёгкой и средней степени тяжести оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке вновь случился коллапс — дождь, переходящий в снег, и мороз образовали гололёд. Пресс-службы городской и краевой администраций отчитались о круглосуточной очистке дорог, посыпке реагентами. При этом соцсети заполнили видео и фото многочисленных ДТП и километровых пробок, которые оценивают в десять баллов. Сложная ситуация и с общественным транспортом — водители вынуждены высаживать пассажиров — ехать по ледяным дорогам невозможно.