Токио, , 04:58 — REGNUM Не менее 11 человек пострадали после того, как перевозивший школьников автобус перевернулся в японской префектуре Хоккайдо на севере страны, 27 января передает агентство Kyodo.

ДТП произошло в небольшом городке Мемуро. Пострадавшие доставлены в больницу. Начато расследование причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в результате ДТП с пассажирским автобусом в Бразилии погиб 21 человек и еще 33 человека получили травмы и ранения.

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