Махачкала, , 04:46 — REGNUM Сход оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана привел к разрушениям ряда зданий, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Так, из-за оползневого процесса образовался разрыв длиной около 150 метров и площадью около 0,6 гектара, что спровоцировало обрушение кормового цеха и здания фермерского хозяйства. Кроме того, сохраняется угроза обрушения для двух частных жилых домов, из которых расселили шестерых человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января при сходе оползня в провинции Южный Калимантан в Индонезии не менее десяти человек оказались под завалами в угольной шахте.

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