Гранада, Испания, , 04:20 — REGNUM Серия подземных толчков зафиксирована у города Гранада в Испании, сообщает испанский Национальный географический институт.

По его данным, самыми мощными являлись три землетрясения магнитудой 4 и выше. Из них два зафиксированы в районах Кульяр-Вега и Санта-Фе. В связи с произошедшим премьер-министр Испании Педро Санчес призвал жителей Гранады сохранять спокойствие и не впадать в панику.

«Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб», — подчеркнул он.

Пока сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января землетрясение произошло у берегов Аляски. Очаг сейсмособытия располагался в 38 километрах к юго-западу от города Кордова на глубине 14,9 километров. Пострадавших не было.