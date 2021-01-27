Москва, , 03:51 — REGNUM В Замоскворецком суде Москвы установлено, что депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Сопчук, незаконно занимался предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы, подтверждающие его причастность к управлению бизнесом. Следствию удалось собрать все доказательства, а Генпрокуратура добилась конфискации активов на 38 млрд рублей.

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Ближайшим партнёром и соответчиком по прокурорскому иску являлся Василий Усольцев, ранее бывший также депутатом Госдумы, помощником и первым вице-губернатором Приморья, который также не имел оснований заниматься бизнесом, пишет «Ъ».

С 2011 по 2020 годы Сопчук вложил в ООО «Терней Золото» (Приморье), имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 рублей, а Усольцев — 138,4 млн рублей. Став основным владельцем ООО (99,73%), Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой.

По версии следствия, передача была фиктивной, так как став депутатом Сопчук продолжал контролировать и руководить предприятием, в том числе «нелегально снабжать его денежными средствами», извлекать доход и «обогащать себя запрещённым антикоррупционным законодательством способом».

Сергей Сопчук не показывал в полной мере доходы в декларациях, а также скрывал возникшие между ним и «Терней Золото» имущественные отношения. В 2016—2020 годах на счета ООО через подконтрольные ему физические и юридические лица депутат перечислил не менее 606,5 млн рублей, в то время как официальные доходы были в 36,4 млн рублей.

При этом доказано, что Стукова не могла руководить «Терней золотом» — с 1994 по декабрь 2019 года она работала в Уссурийске в филиале фонда обязательного медицинского страхования.

В 2012—2014 годах «Терней Золото» добыло и реализовало 157 кг золота и 2,1 тонны серебра. Целью противоправного поведения Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счёт их эксплуатации в период нахождения во власти».

Адвокаты Сопчука утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото».

Московский суд пришел к выводу, что Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции», а «декларируемые ими сведения не содержали полной и достоверной информации об их имущественном положении». Как следует из показаний, ответчики «в период нахождения во власти» занимались предпринимательством, в том числе через доверенных лиц, управляли коммерческими организациями, имели не предусмотренный законом и явно превышающий их официальный заработок доход.

Согласно показаниям Василия Усольцева, именно он привлек к финансированию ООО своего приятеля Сергея Сопчука. Они договорились вкладывать деньги до тех пор, пока не начнётся «добыча золота на продажу». Гендиректором ООО назначили Игоря Петина — своего человека, чтобы контролировать расходование инвестируемых средств. Людмила Стукова, по словам Усольцева, «какое-либо участие в ООО «Терней Золото» и его руководстве не принимала». Во всяком случае, директор фирмы Петин отчитывался о деятельности предприятия перед Усольцевым и Сопчуком. Они же принимали стратегические управленческие решения в обществе.

Такие же показания дал и Петин. Помимо показаний этих и ещё десятка свидетелей, участие ответчиков в ООО «Терней Золото» подтвердили результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Приморью.

При таких обстоятельствах суд счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными. Рассмотрение апелляций в Мосгорсуде ещё не назначено.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры, в котором в качестве ответчиков обозначены ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ», ООО «Терней Золото», Сопчук С. А., Стукова Л. А., Усольцев В. И.