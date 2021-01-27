Москва, , 08:41 — REGNUM Вооружённое нападение на трёх граждан России в Стамбуле вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 27 января в социальной сети Facebook.

«Турки в целом хорошие люди. Но не стоит туда ездить, пока в Турции существуют исламистские организации и националистические, и не надо забывать о тысячах бежавших туда террористах из Сирии, которых сама Турция же и возрастила и завозила», — поделился мнением Евгений С.

Некоторые граждане считают, что данный инцидент является провокацией, чтобы вызвать страх среди граждан России перед поездкой в Турцию. Люди уверены, что у провокаторов не удастся осуществить их цели.

«Очередная провокация, по-другому не назовёшь. Хочу обратить внимание, у этого провокатора ничего не получится», — поделилась мнением Елвин М.

Часть комментаторов пришли к мнению, что нападавший был сумасшедшим и не отдавал себе отчёт о том, зачем и на кого он нападает.

«Наверное, он был сумасшедший. Везде есть такие. Жаль, что власти не контролируют таких людей», — пишет Josef B.

Нашлись и те, кто увидел в данном происшествии политический жест руководства Турции. Люди уверены, что в нападении присутствует ненависть к гражданам России.

«Это знак — предупреждение, чтобы русские туда не ехали отдыхать. Это только начало! Это, своего рода, демонстрация Эрдогана», — считает Анна К.

Напомним, 25 января в Стамбуле вооружённый ножом мужчина напал на трёх граждан Российской Федерации.