Амстердам, , 02:12 — REGNUM Взрыв произошел в ходе протестных акций в столице Нидерландов Амстердаме, сообщает DutchNews.

Инцидент произошел в районе Осдорп, где происходили столкновения протестующих с полицией. Также участники беспорядков подожгли грузовик, что привело к взрыву. Данных о пострадавших в результате происшествия не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Амстердаме состоялась очередная протестная акция против введения в Нидерландах комендантского часа. Протесты переросли в уличные беспорядки, для разгона протестующих был задействован полицейский спецназ. Отмечалось, что нескольких демонстрантов арестовали.

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