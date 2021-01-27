Москва, , 01:34 — REGNUM В Москве задержали мужчину, подозреваемого нападении на сотрудника ОМОН во время несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По предварительной информации, мужчина работает в службе такси.

Ранее в сети интернет была опубликована видеозапись, на которой группа молодых людей сначала оттягивает сотрудника ОМОН во время работы, а затем начинает избивать его.

В Следственном комитете России сообщали также, что по итогам несанкционированных акций 23 января возбуждено двадцать уголовных дел. В основном нарушения квалифицируют по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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