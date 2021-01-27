Шицзячжуан, Китай, , 01:30 — REGNUM Работник пункта поверки по профилактике и контролю за COVID-19 умер после того, как был сбит водителем автомобиля, сообщает 26 января газета China Daily.

Инцидент произошел в дереве Пиншинань города Циньхуандао провинции Хэбэй на востоке Китайской Народной Республики, сообщили в Народной прокуратуре КНР. В настоящее время ведется расследование.

Местная прокуратура намерена как можно скорее расследовать дело совместно с полицией и перейти к судебному производству в рамках борьбы с преступлениями, связанными контролю и профилактикой коронавируса, говорится в заявлении.