Ракка, Сирия, , 00:49 — REGNUM Трое мирных жителей погибли в результате взрыва в провинции Ракка на севере Сирии, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что взрыв произошел на овощном рынке в городе Тал-Абьяд в пригороде Ракки. По предварительной версии, террорист привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли трое мирных жителей. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января взрыв произошел на рынке сирийского города Рас-эль-Айн. В результате теракта погибли мирные жители, их точное число не сообщалось.

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