Салехард, , 22:21 — REGNUM В Салехарде, где стоят морозы под минус 50 градусов по Цельсию, в доме по адресу ул. Маяковского, 58 обледенел подъезд. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своём аккаунте в сети Instagram.

Screenshot Instagram.com/titovsky_al/

«Поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование. Ситуацию будем держать на контроле», — доложил жителям глава Салехарда.

Как отметил мэр столицы Ямала, в обледенелом подъезде проходит труба отопления, которую нужно проверить на предмет протечки. Помимо этого, там отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролётом — её должна поставить управляющая компания.