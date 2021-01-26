Палермо, Италия, , 22:03 — REGNUM Правоохранительные органы Палермо задержали 16 человек, подозреваемых в организации мафиозной деятельности, сообщили местные СМИ во вторник, 26 января.

Сообщается, что мафиози проводили свой «саммит» вблизи порта, съехавшись на катерах, чтобы таким образом обеспечить конфиденциальность встречи.

Однако информацию о встрече не удалось удержать втайне от карабинеров. Помимо мафиозной деятельности, задержанным будут предъявлены и другие обвинения, в том числе в угрозах убийством и похищениях.