Курган, , 21:59 — REGNUM В Кургане 48 многоквартирных домов остались без газа из-за его несвоевременной поставки уполномоченной организацией «Газэнергосеть Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Курганцы в течение двух дней не могут согреть воду, приготовить пищу. В правительстве Курганской области о сложившейся ситуации знают, прошло совещание с профильными ведомствами.

«Произошёл сбой в поставке газа, в том числе и из-за несвоевременной оплаты абонентами. Задолженность абонентов составляет 13,5 миллионов рублей. Сегодня заправлены все ёмкости, от которых запитаны эти 48 домов. В настоящее время обходят бригады по квартирам, осуществляют пуск газа», — пояснил порталу «Область 45» начальник отдела ЖКХ департамента строительства Курганской области Александр Медведев.