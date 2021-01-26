Белый Яр , Югра, , 21:13 — REGNUM В Югре возбуждено очередное, уже третье уголовное дело в отношении главы поселения Белый Яр Сургутского района Елены Никифоровой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

После обращения женщины-инвалида из поселка Белый Яр в прокуратуру выяснилось, что ещё в 2006 году дом, где прописана заявительница, был признан непригодным для проживания. В сентябре 2019 года главе поселения стало известно об общем износе жилого здания на более чем 70% и жизнь в нём опасна для граждан. Однако меры к признанию дома аварийным администрация Белого Яра не принимала и таковым здание стало лишь по требованию прокуратуры в декабре 2020 года. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Ранее, по версии следствия, Елена Никифорова в период с октября 2019 года по июнь 2020 года выделила муниципальное жильё на условиях служебного найма 17 лицам, не имеющим права на улучшение жилищных условий. А также препятствовала ремонту дорог определённой подрядной организацией. Ведётся следствие по уголовным делам, возбуждённым по ч.2 ст.169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») и ч.2 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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