Берлин, , 21:06 — REGNUM Защитные медицинские маски на общую сумму 40 тыс. евро украдены неизвестными в Германии, сообщает 26 января местная полиция.

Медицинские маски Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

Десять контейнеров с масками были украдены со склада в городе Гютерскло.

Полиция установила, что кража произошла в ночь на 25 января. Воры проникли на склад и похитили защитные маски типа FFP2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии я января 2021 года ношение масок типа FFP2, FFP3 и КN95/N95 объявлено обязательным. Самодельные маски запрещены как недостаточно защищающие от коронавируса.

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