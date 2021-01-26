Нальчик, , 20:56 — REGNUM В Кабардино-Балкарии суд рассмотрит уголовное дело против мужчины, обвиняемого в нападении на полицейских с маникюрной пилкой и камнем, сообщает 26 января региональное управление СК РФ.

В ноябре 2020 года ранее судимый фигурант метнул камень в полицейскую машину, а затем, при задержании, нанес сотрудникам полиции несколько ударов пилкой для ногтей.

«По версии следствия, 18 ноября 2020 года неоднократно судимый мужчина на улице Кирова в Нальчике бросил камень в направляющийся ему навстречу по проезжей части автомобиль сотрудников полиции, повредив капот и лобовое стекло», — указано в сообщении СК.

«Он выкрикивал требования не подходить к нему, угрожая стрелять на поражение. Сотрудники полиции, убедившись, что у мужчины нет при себе огнестрельного оружия, при задержании повалили его на землю. В этот момент он выхватил имевшуюся при нем маникюрную пилку и нанес ею одному из полицейских несколько ударов в туловище, повредив форменную куртку», — сообщает СК РФ.

Задержанному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Умышленное повреждение чужого имущества».

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