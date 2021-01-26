Тюмень, , 18:33 — REGNUM В Тюменской области проводится проверка по факту госпитализации жительницы Тобольска в одну больницу и её смерти в другом медучреждении. Причём родственникам сообщили лишь о кончине пожилой женщины. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Об инциденте изданию сообщил внук покойной из Тобольска. Его бабушку с инсультом госпитализировали в областную больницу №3, но извещение о её смерти пришло из паллиативного отделения, расположенного в селе Чёрном Вагайского района. Кроме того, женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения, как и перевели в сельскую больницу без уведомления родственников.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили изданию, что «на основании собранного анамнеза, проведённого комплексного осмотра, оценки состояния пациента, было принято решение о переводе в другое учреждение для оказания специализированной паллиативной помощи».

На данный момент в областной больнице №3 выясняют, почему родственников не уведомили о переводе женщины и об отключении её от аппаратуры.