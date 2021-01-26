Иерусалим, , 20:44 — REGNUM Полицейские силы столкнулись с ультраортодоксальными жителями иерусалимского района Меа-Шеарим утром 26 января, сообщает Jerusalem Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Протестующие, выступающие против усилий полиции по обеспечению соблюдения ограничений, бросали камни в движущиеся транспортные средства полиции, блокировали дороги мусорными контейнерами и повредили полицейский автобус. Полиция работают над тем, чтобы разогнать собравшихся и восстановить общественный порядок в этом районе.

Зафиксировано несколько столкновений протестующих с офицерами, которым пытались помешать обеспечить соблюдение правил социальной изоляции. Полиция направила на место происшествия водомет. Арестованы восемь человек.

Аналогичные беспорядки были также зарегистрированы 26 января в Бейт-Шемеше, где сотни протестующих напали на полицейских, бросая в них камни и яйца. Сообщается, что трое подозреваемых были задержаны.