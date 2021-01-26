Москва, , 17:51 — REGNUM Вокалистка поп-группы «Восток» Натэлла Ас найдена мертвой на улице Теплый Стан в Москве. Подробности происшествия сообщает «Московский комсомолец».

По данным СМИ, вечером 22 января 48-летняя певица сообщила родным, что хочет сходить в продуктовый магазин. Однако вместо этого она через черный ход зашла в другой дом на улице Теплый Стан. В тот же день жительница дома, вышедшая на общий балкон второго этажа, обнаружила под окнами труп артистки.

Отмечается, что ранее женщина пыталась совершить суицид. Поэтому следователи не исключают, что причиной смерти могло стать самоубийство.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным причиной смерти стендап-комика и актёра Александра Шаляпина мог стать суицид.

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