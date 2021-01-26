Липецк, , 17:31 — REGNUM Вечером 26 января в Липецке завершили ремонт повреждённого трубопровода в районе улицы Адмирала Макарова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Утром во время планового обхода теплосетей специалисты обнаружили повреждение на трубопроводе. На время ремонта с 10:00 была приостановлена подача тепла и горячей воды в 40 жилых домах.

После окончания работ сети начали заполнять теплоносителем, а подключением домов к системе теплоснабжения занимаются управляющие компании.

Это четвёртая коммунальная авария в Липецке за последнее время.