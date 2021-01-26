Липецк, 26 января 2021, 17:31 — REGNUM Вечером 26 января в Липецке завершили ремонт повреждённого трубопровода в районе улицы Адмирала Макарова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858
Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Утром во время планового обхода теплосетей специалисты обнаружили повреждение на трубопроводе. На время ремонта с 10:00 была приостановлена подача тепла и горячей воды в 40 жилых домах.

После окончания работ сети начали заполнять теплоносителем, а подключением домов к системе теплоснабжения занимаются управляющие компании.

Это четвёртая коммунальная авария в Липецке за последнее время.