Липецк, 26 января 2021, 17:31 — REGNUM Вечером 26 января в Липецке завершили ремонт повреждённого трубопровода в районе улицы Адмирала Макарова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».
Утром во время планового обхода теплосетей специалисты обнаружили повреждение на трубопроводе. На время ремонта с 10:00 была приостановлена подача тепла и горячей воды в 40 жилых домах.
После окончания работ сети начали заполнять теплоносителем, а подключением домов к системе теплоснабжения занимаются управляющие компании.
Это четвёртая коммунальная авария в Липецке за последнее время.