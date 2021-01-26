Брянск, 26 января 2021, 17:12 — REGNUM Ещё 15 авиабомб обнаружено 26 января в районе старого аэропорта в Брянске. 50-килограммовые боеприпасы вывезли на специальный полигон, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Склад» с авиабомбами времён Великой Отечественной войны обнаружили в районе улицы Войстроченко при проведении строительных работ.
Примечательно, что боеприпасы находились недалеко от того места, где взрывотехники сегодня уже побывали и сначала изъяли две авиабомбы.
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