Брянск, , 17:12 — REGNUM Ещё 15 авиабомб обнаружено 26 января в районе старого аэропорта в Брянске. 50-килограммовые боеприпасы вывезли на специальный полигон, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Склад» с авиабомбами времён Великой Отечественной войны обнаружили в районе улицы Войстроченко при проведении строительных работ.

«Улица находится в самом центре территории бывшего аэропорта Брянска. Во время Великой Отечественной войны взлётно-посадочную полосу модернизировали для военных целей. Точное количество хранившихся там боеприпасов не знает никто, но с каждым годом число таких находок меньше не становится», — напомнили в МЧС.

Примечательно, что боеприпасы находились недалеко от того места, где взрывотехники сегодня уже побывали и сначала изъяли две авиабомбы.

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