Джакарта, 26 января 2021, 16:12 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что более 600 медицинских работников в стране скончались за время пандемии, сообщает CNN Indonesia.
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Правительство Индонезии сожалеет о гибели сотен медицинских работников за время эпидемии.
В национальной ассоциации медсестер Индонезии заявили о 4940 случаях заражения коронавирусом и 221 смерти от коронавируса.
Всего в Индонезии выявлен миллион носителей коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии прививку от коронавируса получили 179 тысяч медицинских работников.
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