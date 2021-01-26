Джакарта, , 16:12 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что более 600 медицинских работников в стране скончались за время пандемии, сообщает CNN Indonesia.

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Правительство Индонезии сожалеет о гибели сотен медицинских работников за время эпидемии.

В национальной ассоциации медсестер Индонезии заявили о 4940 случаях заражения коронавирусом и 221 смерти от коронавируса.

Всего в Индонезии выявлен миллион носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии прививку от коронавируса получили 179 тысяч медицинских работников.

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