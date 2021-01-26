Версаль, Франция, , 16:12 — REGNUM О сдаче полиции ранее забаррикадировавшегося в квартире в Версале (Франция) пожилого мужчины сообщает 26 января BFMTV.

Уточняется, что 77-летний житель Версаля никого не ранил. В операции по его обезвреживанию участвовала команда спецназа RAID.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром сегодня, 26 января, вооружившись охотничьим ножом, пожилой версалец заперся один в квартире. По словам его жены, которая сбежали из квартиры с детьми, муж страдает расстройством психики.

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