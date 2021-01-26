Версаль, Франция, 26 января 2021, 16:12 — REGNUM О сдаче полиции ранее забаррикадировавшегося в квартире в Версале (Франция) пожилого мужчины сообщает 26 января BFMTV.
Уточняется, что 77-летний житель Версаля никого не ранил. В операции по его обезвреживанию участвовала команда спецназа RAID.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром сегодня, 26 января, вооружившись охотничьим ножом, пожилой версалец заперся один в квартире. По словам его жены, которая сбежали из квартиры с детьми, муж страдает расстройством психики.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире