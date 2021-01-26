Ужгород, Украина, , 16:13 — REGNUM В Закарпатье на границе с Румынии украинские пограничники задержали двух мужчин. Об этом сообщило 26 января издание Mukachevo.net.

В 500 метрах от границы подозреваемые разгружали фургон Ford Transit, полностью заполненный сигаретами.

Всего пограничники изъяли 32 ящика, в которых находилось 16 тыс. пачек сигарет без акцизной марки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Польшей украинские таможенники выявили в транспортном средстве почти 200 тыс. пачек контрабандных сигарет.

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