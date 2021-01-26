Рыбинск, Ярославская область, 26 января 2021, 16:08 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области два бывших сотрудников компании «ОДК-Сатурн» осуждены за незаконную передачу за рубеж технологий, которые могут быть использованы при создании вооружений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Александр Виноградов работал на предприятии с 1996 по 2017 год, в том числе на должностях и.о. заместителя главного металлурга по литейному производству и начальника управления главного металлурга. После увольнения в апреле 2018 года Виноградов вступил в переговоры с китайским институтом, в результате которых с ним были заключены консультационные контракты и трудовой договор. Специалист обязался создать в интересах иностранной организации полный технологический цикл точного литья. Речь шла о подготовке технических заданий на всё производственное оборудование, испытаниях и пуско-наладочных работах, определению поставщиков оборудования и обучению специалистов китайского института навыкам литья.
Александр Красильников имел ещё более солидный стаж работы на рыбинском предприятии — с 1980 года. Уволился он в 2018 году. Он также достоверно знал о двойном назначении интересующих китайскую сторону технологий. Более того, они привлекли к этому и действующих сотрудников завода.
Александр Виноградов в августе 2019 года переехал на территорию КНР. Работать там он должен был три года. Красильников поставлял ему информацию по телефону и электронной почте.
Суд признал Александра Виноградова виновным в совершении преступления по части 3 статьи 189 УК РФ «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники группой лиц по предварительному сговору». Виноградов был приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 800 000 рублей.
Александр Красильников признан виновным по той же статье, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.