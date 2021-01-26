Рыбинск, Ярославская область, , 16:08 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области два бывших сотрудников компании «ОДК-Сатурн» осуждены за незаконную передачу за рубеж технологий, которые могут быть использованы при создании вооружений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Александр Виноградов работал на предприятии с 1996 по 2017 год, в том числе на должностях и.о. заместителя главного металлурга по литейному производству и начальника управления главного металлурга. После увольнения в апреле 2018 года Виноградов вступил в переговоры с китайским институтом, в результате которых с ним были заключены консультационные контракты и трудовой договор. Специалист обязался создать в интересах иностранной организации полный технологический цикл точного литья. Речь шла о подготовке технических заданий на всё производственное оборудование, испытаниях и пуско-наладочных работах, определению поставщиков оборудования и обучению специалистов китайского института навыкам литья.

«Виноградов А. обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья деталей, а также был достоверно осведомлен, что указанные детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения. Преступный замысел Виноградова А. требовал создания группы лиц, так как сам он не обладал полным объемом необходимых знаний. Не позднее апреля 2018 года он предложил совместно совершить преступление бывшему сотруднику ПАО «ОДК — Сатурн» Красильникову А.», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Александр Красильников имел ещё более солидный стаж работы на рыбинском предприятии — с 1980 года. Уволился он в 2018 году. Он также достоверно знал о двойном назначении интересующих китайскую сторону технологий. Более того, они привлекли к этому и действующих сотрудников завода.

«Виноградов А. и Красильников А., пользуясь сохранившимися связями, обращались к не осведомленным о преступных намерениях подсудимых сотрудникам завода, получали от них необходимую научно-техническую информацию, на основе полученных сведений составляли технические задания на оборудование, технологические процессы, осуществляли поиск поставщиков и приемку производственного оборудования и сырьевых материалов», — рассказали в Ярославском областном суде.

Александр Виноградов в августе 2019 года переехал на территорию КНР. Работать там он должен был три года. Красильников поставлял ему информацию по телефону и электронной почте.

«В период с сентября 2018 года по 27 октября 2019 года Виноградов А. и Красильников А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершили незаконную передачу технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения», — сообщили в Ярославском областном суде.

Суд признал Александра Виноградова виновным в совершении преступления по части 3 статьи 189 УК РФ «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники группой лиц по предварительному сговору». Виноградов был приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 800 000 рублей.

Александр Красильников признан виновным по той же статье, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.