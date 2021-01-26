Москва, , 16:08 — REGNUM В Москве сотрудники отдела МВД по району Черемушки задержали подозреваемого в отстреле бездомных кошек жителя столицы. Об этом 26 января сообщается на официальном сайте ГУ МВД города.

По предварительным данным, жестокое обращение с животными произошло на улице Архитектора Власова. О правонарушении в правоохранительные органы сообщил один из местных жителей. Мужчина обратил внимание на хлопки похожие на выстрелы из пневматического оружия и заметил иномарку, из которой неизвестный гражданин производил выстрелы по дворовым кошкам.

В результате проверочных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний житель Москвы. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Гражданину грозит до трех лет лишения свободы.

Что касается животных, по которым велась стрельба, то одна из бездомных кошек была убита, еще одна — ранена и доставлена в ветеринарную клинику.

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