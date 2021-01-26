Волгоград, , 16:12 — REGNUM Водителя такси с признаками алкогольного опьянения задержали полицейские в Краснооктябрьском районе Волгограда. При проверке документов выяснилось, что мужчина ездил по поддельным правам, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе регионального УМВД.

Такси Renault Logan под управлением 35-летнего местного жителя инспекторы ГИБДД остановили 24 января для проверки документов. У водителя имелись явные признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался и был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Водительские права таксиста оказались поддельными. Волгоградец сознался, что он приобрёл удостоверение в интернете для осуществления профессиональной деятельности, поскольку ранее был лишён прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.