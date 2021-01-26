Версаль, Франция, , 15:50 — REGNUM Во французском Версале полицейские проводят спецоперацию по нейтрализации вооруженного мужчины, который забаррикадировался в своей квартире.

«Силовики проводят операцию на Пляс-Рояль в Версале против некоего лица, забаррикадировавшегося в квартире. Избегайте этот район», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

По данным местных СМИ, в квартире забаррикадировался 77-летний мужчина, ранее он испытывал проблемы с психикой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 января, в Париже около 300 беженцев самовольно расположились в здании бывшей начальной школы, чтобы потребовать от мэрии столицы Франции «убежища от холода и пандемии».

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