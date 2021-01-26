Нижний Новгород, 26 января 2021, 15:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде в трамвае, следовавшем по маршруту №7, произошел пожар, передают нижегородские СМИ.
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После того, как было замечено возгорание, пассажиров в срочном порядке эвакуировали из трамвая. Никто из них не пострадал. Огонь удалось быстро потушить.
Нижегородцы в соцсетях жалуются на то, что подобные происшествия в последнее время участились из-за того, что городской трамвайный парк «устарел и требует замены».
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