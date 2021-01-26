Банги, , 15:24 — REGNUM Правительственные войска ЦАР ликвидировали более 40 повстанцев, окруживших столицу Банги, в попытке свергнуть новое правительство. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление представителя правительства ЦАР.

В соответствии с заявлением, солдаты вооруженных сил ЦАР захватили деревню Бода.

Журналисты отмечают, что нет никакого независимого подтверждения заявления правительства о ликвидации 44 боевиков.

Заявление было сделано через несколько дней после того, как в стране объявили чрезвычайное положение для борьбы с повстанцами, контролирующими две трети территории страны.

Они оспаривают законность переизбрания президента Фостена-Арканжа Туадеры в прошлом месяце.