Эр-Рияд, , 15:21 — REGNUM Взрыв произошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает 26 января новостной портал королевства «Хабр аль-аджиль».

Причины взрыва в публикации не названы. Однако в соцсетях стали появляться видеозаписи из Эр-Рияда, на которых запущенная силами ПВО ракета поражает в небе некую цель.

Пользователи в соцсетях предполагают, что военные отразили атаку со стороны мятежников-хуситов из движения «Ансар алла». Они регулярно обстредивают территорию Саудовской Аравии из Йемена.