Брянск, , 15:02 — REGNUM Две авиабомбы времён Великой Отечественной войны обнаружены при проведении земляных работ 26 января в Брянске. Спасатели вывезли боеприпасы и обезвредили, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Авиабомбы нашли на строительной площадке в районе старого аэропорта. Вес каждого боеприпаса — 50 килограммов. Специалисты Брянского пожарно-спасательного центра вывезли их на специальный полигон и обезвредили.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года на территории аэропорта обнаружили 43 авиабомбы — в районе идёт активная застройка.

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