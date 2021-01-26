Абуджа, , 14:38 — REGNUM В Нигерии сотрудники правоохранительных органов ведут преследование группы боевиков, которые совершили нападение на детский дом и похитили по меньшей мере шестерых детей в столице страны, Абудже. Об этом сообщает ВВС Africa.

Журналисты отмечают, что боевики взяли штурмом детский дом в районе Абаджи на окраине города в субботу, 23 января. Злоумышленники похитили детей в возрасте от 10 до 13 лет и троих местных жителей.

Члены общины сообщили, что слышали выстрелы. В полиции сообщили, что силы безопасности идут по следу похитителей, чтобы спасти сирот.

Нападения на детские дома в Нигерии редки, однако школы регулярно подвергались нападениям ранее.