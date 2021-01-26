Франкфурт-на-Майне, Германия, , 14:40 — REGNUM Неизвестный мужчина во Франкфурте-на-Майне совершил нападение с холодным оружием на прохожих и ранил нескольких из них. Об этом 26 января сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Поступили сообщения о человеке, который ранил нескольких прохожих», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время совершивший нападение задержан, угрозы для жителей города нет и все пострадавшие направлены в медучреждение.

«Обстоятельства выясняются», — также отмечается в сообщении правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, в Следственном комитете РФ считают, что участник несанкционированной акции протеста 23 января в Москве подлежит аресту за применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.