Иваново, , 14:25 — REGNUM Жители семи регионов задержаны по подозрению в организации сети нарколабораторий на территории Ивановской области, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе регионального УФСБ. Среди злоумышленников — бывший руководитель одного из подразделений Управления ФСКН и глава одного из ивановских поселений.

Подозреваемые создали в регионе крупные подпольные лаборатории, на которых производили синтетические наркотики, в том числе с использованием труда иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы. Оперативники задержали 16 человек — жителей Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Московской и Саратовской областей, в том числе главу органа местного самоуправления Ивановской области и бывшего руководителя одного из подразделений Управления ФСКН РФ Москвы и Московской области, которого следствие считает организатором преступного бизнеса.

Из незаконного оборота изъято более 59 кг запрещённых веществ, свыше 10 тонн жидкости, содержащей наркотики, различные химические реактивы и оборудование, а также восемь единиц огнестрельного оружия, 730 патронов различного калибра и приспособления для ведения бесшумной стрельбы. Преступники передвигались на автомобилях класса «люкс», оборудованных спецсигналами и устройствами сокрытия регистрационных номерных знаков, использовали форму со знаками различия органов ФСБ России.

В отношении 14 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоих подозреваемых оставили под домашним арестом.