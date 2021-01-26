Пенза, , 14:10 — REGNUM В Пензенской области усилят меры по соблюдению природоохранного законодательства. Соответствующее поручение 26 января дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области.

По данным регионального минлесхоза, с начала текущего года провели 431 патрулирование территорий лесного фонда области. Дважды в год (в 1-ом и 4-ом квартале) осуществляют рейды «Лесовоз», направленные на выявление нарушителей в сфере оборота древесины.

Так, в 2020 году выявлено около 400 случаев нарушений лесного законодательства, возбуждено 348 дел об административных правонарушениях, в полицию для установления виновных и и привлечения их к ответственности передано 45 материалов. Помимо этого, сотрудники ведомства обнаружили 82 места самовольного пользования недрами.

Главам муниципалитетов поставлена задача взять соблюдение природоохранного законодательства под личный контроль.

ИА REGNUM напоминает, в новогодние праздничные дни сотрудники минлесхоза Пензенской области усилили работу по выявлению нарушений охотничьего законодательства. В ходе рейдов по охране объектов животного мира на территории охотничьих угодий области выявлено 23 нарушения законодательства.

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