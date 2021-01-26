Аддис-Абеба, , 13:40 — REGNUM В Эфиопской комиссии по правам человека (ЭКПЧ) обнаружили малолетних детей, содержащихся под стражей по подозрению в принадлежности к повстанческой группировке. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление комиссии.

В соответствии с заявлением дети были обнаружены в юго-западном штате Гамбелла. Арестованные подростки в возрасте от 11 до 14 лет подозреваются в том, что являются членами повстанческой группировки.

В комиссии сообщили, что с начала ноября 2020 г. в штате были заключены в тюрьму 90 человек из этнической группы тыграй. Их обвиняют в поддержке «Народного фронта освобождения Тыграй», воевавшего против федеральных войск на севере Эфиопии.

«Они по-прежнему находятся под стражей в полиции, и никаких расследований относительно их виновности не проводилось», — сказали в комиссии.

Даниэль Бекеле, официальный представитель комиссии, добавил, что «вопрос о детях, содержащихся под стражей, и обеспечение прав заключенных на освобождение под залог требуют срочного внимания».