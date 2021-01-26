Кызыл, , 13:22 — REGNUM Правоохранители в столице Тувы Кызыле обнаружили наркотики на территории школы-интерната. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, полицейские пришли в учреждение при проверке сообщения о краже сотового телефона.

Подозрительное вещество с резким запахом конопли было найдено в одном из подвалов школы-интерната. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной массой более 77 граммов.

В ходе расследования происшествия в отдел доставили 15-летнего воспитанника учреждения, состоящего на профилактическом учёте. Подросток признался, что наркотики он собрал для себя.

«В отношении директора образовательного учреждения составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

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