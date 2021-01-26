Москва, , 13:01 — REGNUM Водитель служебного автомобиля, на которого было совершено нападение в ходе незаконной акции в Москве 23 января, лишился глаза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели много провокаторов из среды несогласных. Многие почувствовали прямое физическое их воздействие. Почувствовали правоохранители, все видели водителя, который лишился глаза», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, после незаконной акции 23 января в Москве возбудили четыре уголовных дела о насилии над правоохранителями. По данным полиции, в результате стычек пострадали более 40 протестующих и столько же силовиков.

Информация, согласно которой в ходе несогласованной акции в Москве водителю автомобиля с «мигалкой» разбили стекло и выбили глаз, вызвала бурное обсуждение в сети.

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