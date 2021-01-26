Москва, , 12:46 — REGNUM Участник несанкционированной акции протеста 23 января в Москве подлежит аресту за применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, считают в Следственном комитете РФ. Об этом сообщила 26 января член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Она уточнила, что задержанного зовут Евгений Есенов, на вид ему около 25 лет. Мужчину обвиняют по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Меру пресечения задержанному изберет 26 января Пресненский суд столицы.

«Возможно, это будет содержание под стражей», — сказала Литвинович ТАСС.

По её словам, к задержанному не применяли физическую силу, его права не нарушали. Его права, судя по всему, соблюдаются.

Как сообщало ИА REGNUM, после незаконной акции 23 января в Москве возбудили четыре уголовных дела о насилии над правоохранителями. По данным полиции, в результате стычек пострадали более 40 протестующих и столько же силовиков.

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