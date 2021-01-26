Тосно, Ленинградская область, , 12:40 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту отравления двухлетнего ребёнка неустановленным наркотическим веществом. Предположительно, девочка случайно попробовала наркотик, находившийся в комнате ее дяди.

Как сообщили 26 января в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области, по данным следствия, девочка зашла в комнату к своему наркозависимому родственнику, когда там никого не было. Вскоре, выйдя в коридор, она почувствовала себя плохо, и мать девочки вызвала бригаду скорой помощи.

«Врачи оценивают состояние ребёнка как средней тяжести, угрозы жизни нет», — уточнили в ведомстве

В ходе осмотра места происшествия в комнате, где проживает родственник ребёнка, обнаружены и изъяты шприцы, пакет со следами порошкообразного вещества и иные предметы, используемые при потреблении запрещённых веществ.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.