п. Кокуй, , 12:33 — REGNUM Смелость и решительные действия двух сотрудников пограничной службы помогли спасти жизнь погибавшей в огне пожара жительнице посёлка Кокуй (Забайкальский край) и двум её дочерям 10 и 4 лет. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

ЧП произошло в апреле 2020 года. Как выяснилось позже, деревянное строение вспыхнуло из-за короткого замыкания. Доступ к входной двери был перекрыт огнем. Тогда военнослужащие разбили окно, отыскали жильцов и помогли им выбраться. Также удалось вытащить котенка, но дом и все имущество сгорело.

Героям, спасшим семью, вручены государственные награды «За спасение погибавших».

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за одни сутки — 31 декабря — пожарные Забайкальского края дважды проводили эвакуацию людей из горящих домов.

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