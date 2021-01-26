Сургут, Югра, 26 января 2021, 12:23 — REGNUM В аэропорту Сургута (ХМАО) 26 января произошла задержка рейса авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Сургут-Уфа. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Причина задержки — повреждение фюзеляжа в районе передней пассажирской двери самолёта Boeing 737−500. Время вылета было перенесено с 05:10 на 13:00 по местному времени. Воздушное судно вылетело до места назначения.
Сургутский транспортный прокурор выехал на место происшествия, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.