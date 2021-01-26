Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Шемуршинского района, которого обвиняли в гибели человека и оскорблении полицейских. Суд признал его виновным, назначив более девяти лет строгого режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР и прокуратуре Чувашии.

Перед судом предстал житель одного из сёл. Следствие полагает, что преступление было совершено в ночь с 8 на 9 октября 2020 года в селе Шемурша. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе застолья поссорился со своим 49-летним знакомым и нанёс ему множество ударов ногами, причинив двусторонние переломы рёбер и другие телесные повреждения. Полученные ранения оказались смертельными.

Правоохранители также полагают, что накануне происшествия он высказывал оскорбления в грубой нецензурной форме в адрес сотрудников полиции, которые прибыли к кафе по сообщению о совершении им административного правонарушения.

«В ходе судебного заседания подсудимый факт публичного оскорбления сотрудников полиции признал, но отрицал свою вину в совершении другого преступления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сельчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Решением суда ему назначено девять лет и три месяца лишения свободы строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2021 года в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для чиновников за оскорбление и хамство. Закон разработан после ряда резонансных случаев, когда хамские высказывания чиновников вызывали резкое неприятие в обществе. Штраф составит до 150 тыс. рублей. Одновременно устанавливается административная ответственность за клевету.