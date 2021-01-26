Нарьян-Мар, , 12:00 — REGNUM В Ненецком автономном округе оленеводы обнаружили котлован с нефтью. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

«Сегодня пришло обращение от семейной (родовой) общины Ямб-То. Оленеводы обнаружили вырытый котлован с нефтесодержащей жидкостью на Черпаюском месторождении. К этой минуте удалось выяснить, что у ООО «РН-Северная нефть» замёрзла труба, и в результате перекачка нефти приостановилась. Отогреть трубу не получилось», — написал глава округа.

Власти округа начали проверку инцидента. Материалы дела отправлены в Росприроднадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в НАО была зафиксирована утечка нефти в реку Колва с Харьягинского месторождения. В Коми и НАО из-за инцидента был введен режим ЧС.