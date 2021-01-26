Москва, , 12:07 — REGNUM Генерального директора австрийской компании «Экоком» Оливера Кайзера задержали в Москве в рамках дела о незаконном предпринимательстве. Задержанный — гражданин Австрии, сообщили 26 января в пресс-службе суда.

Следователи МВД просят запретить Кайзеру определённые действия в качестве меры пресечения. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд столицы. Заседание, на котором иностранцу изберут меру пресечения, назначено на 28 января.

Кайзера обвиняют в преступлении по статье 171 УК РФ, это незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в суде ТАСС.

Компания «Экоком» свыше десяти лет занимается рекультивацией некоторых мусорных полигонов в России. В их числе — полигон отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, созданный в 1964 году.